Brande og trusler har forfulgt Gram Slot i år

Tre ud af flere lokale brande har ramt Gram Slot i år. De to var muligvis påsatte.

- Det har intet med andet end teknik at gøre. Den er helt uden for nummer, bekræfter Svend Brodersen.

Og så var der branden i slottets korntørringsanlæg ved Nustrup den 11. august. Et par tons korn gik til. Men her er der ingen mistanke om påsat brand.

Men de to shelters, der brændte 12. maj var slottets. Den brand kan også være påsat. Eller skyldes uforsigtighed med ild. Men ingen gæster i de shelters har meldt sig.

Lageret, men ikke bygningerne, tilhørte nemlig Gram Slot. De to andre småbrande længere væk i noget løst halm kan være antændt af den eller de samme gerningsmænd. Men på slottet mener man ikke, at de to små brande var rettet mod dem.

- Politiet mener ikke, at det var på grund af noget teknik, bekræfter slotsejer Svend Brodersen.

GRAM: Tre lokale påsatte brande er stadig uopklarede her en måned efter de blev antændt natten til den 7. august. Den største af dem fortærede et lager af hø og halm opmagasineret i det nedlagte teglværk på Skovbrynet 2.

De tre påsatte branden ramte natten til den 7. august klokken 00.03, 00.13 og 00.19 på henholdsvis Kongevej/Toftlundvej, Stampemøllevej og Skovbrynet. Politiet konstaterede, at "sådan tre brande opstår ikke af sig selv" og efterlyste vidner. Den 15. august efterlyste politiet så oplysninger om tre personer, som var blevet set komme kørende på hver sin scooter ad Åvej mod vest omkring midnat natten mellem den 6. og 7. august.

Branden i Gram Slots korntørringsanlæg ved Nustrup den 11. august kom hurtigt under kontrol. Her var der ikke mistanke om noget kriminelt. Arkivfoto: Larz Grabau

Trusler mod markeder

Endelig blev der sidst i juli fremsat trusler mod Gram Slots sommermarkeder, så politiet tre torsdage i træk til og med 8. august rykkede ud og var til stede på markederne. Men hvad truslerne konkret gik ud på, har politiet holdt for sig selv.

- Er der en sammenhæng mellem de her brande og de trusler, der har været mod slottet?

- Vi bringer alting ind i spil. Det er selvfølgelig klart, at det parameter indgår også i efterforskningen. Men det er ikke til at sige, om der er nogen sammenhæng der. Det kan vi hverken be- eller afkræfte, siger politikommissær Henning Marcussen.

Heller ikke omkring brandene er der noget gennembrud, selvom politiet flere gange har efterlyst vidner.

- Vi efterforsker stadigvæk. Vi har ikke noget nyt.

Svend Brodersen tror ikke, at der er nogen sammenhæng mellem branden og truslerne:

- Jeg tror, det er et sammenfald af omstændigheder, der har gjort det. Jeg tænker ikke, der ligger en dybere vilje hos nogen, der vil os noget ondt. Jeg tror ikke, det stikker dybere i noget personligt. Vi oplever ikke, at vi har en masse fjender. Tværtimod oplever vi, at vi har en masse venner.