Brand udløste evakuering af Haderslev Kaserne

To brandværn rykkede ud til den lokale garnison tirsdag eftermiddag. Et køleskab i kælderen kortsluttede og fyldte kælderen med røg.

HADERSLEV: Både Moltrup Frivillige Brandværn og Falck Haderslev rykkede tirsdag klokken 15.20 ud til en brand på Haderslev Kaserne på Louisevej 2A.

Et køleskab i kælderen under hovedbygningen var lige sat til, da der gik ild i kompressoren. Branden udsendte kraftig røg, så kontorerne i stueetagen blev hurtigt evakueret.

- Det er rigtig godt arbejde. Det kørte lige efter bogen, roste indsatsleder Lars Damkjær fra Brand & Redning Sønderjylland.

Selve branden var hurtigt overstået. Men der måtte flyttes et højere køleskab for at komme til det mindre med ild i. Røgen var dog et større problem.

- Der er lidt røgskade dernede. Sådan noget røg kan godt give lidt tæring og rust.

Så der blev ventileret grundigt ud i kælderen bagefter. Skadessikring blev rekvireret til at rense op.