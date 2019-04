Braineparken skal renoveres for kæmpe millionbeløb

Haderslev: Beboerne i 320 boliger i Braineparken i det nordlige Haderslev kan se frem til byggestøv og håndværkere om nogle år. For 264 millioner kroner ønsker Haderslev Boligselskab at gennemføre en gennemgribende renovering af det 40 år gamle almene boligkvarter. Ud over en omfattende renovering af tag, vinduer og facader skal der skabes 102 tilgængelige lejemål, hvor opgangen til anden sal bliver tilgængelig med elevator.

Haderslev Byråds økonomiudvalg har på sit seneste møde netop nikket ja og givet kommunal garanti til projektet, som ifølge planerne skal sættes i gang i dette forår med projektering. Byggestarten er planlagt til begyndelsen af 2021, og hele arbejdet skal ifølge planerne være afsluttet ved udgangen af 2024. Både bestyrelsen og beboerne har på møder i år sagt ja til renoveringen.