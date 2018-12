Bowl & Fun får indskærpelse for at genbruge buffetmaden

Fødevarestyrelsen fandt grund til at komme igen snart, da de 5. december besøgte Bowl & Fun i Haderslev.

Haderslev: Der er lidt for meget genbrug af maden hos Bowl & Fun i Haderslev.

Restauranten i bowlingcenteret, Bowl & Fun, har den 5. december fået en indskærpelse fra Fødevarestyrelsens kontrollanter.

Fødevarestyrelsen gør opmærksom på, at let fordærvelige fødevarer ikke må serveres dagen efter første buffetservering, medmindre det genopvarmes. Personalet blev opdaget i færd med at bryde reglerne:

"Letfordærvelige fødevarer fra buffet må kun genanvendes efter varmebehandling til 75°C, det gælder også for skåret frugt og grønt. Ved tilsyn d.d. var der i virksomhedens kølerum, kyllingesalat, koldrøget laks med tilbehør, samt store mængder af frugt og grønt - alt sammen fra buffet dagen før. Virksomheden oplyste ved tilsyn, at nævnte skulle genanvendes, og personalet var påbegyndt at sætte kyllingesalat fra dagen før på rene fade til servering på buffet d.d."

Der blev heller ikke taget hensyn til, at noget mad skal en tur under hanen inden servering:

"Grønt og frugt blev ikke skyllet inden det blev anvendt. Ved kontrol blev uskyllede appelsiner lagt på nye fade og frisk grønkål bliver lagt på fade uden at blive skyllet. På posen med frisk grønkål oplyser producenten, at grønkål skal skylles inden brug."

Det blev også noteret, at serveringbordene var for fedtede.

Og der var heller ikke taget højde for risikoen for rottebesøg fra gulvafløbet:

"I rengøringsrummet er der hul i gulv ved gulvafløb, som derved ikke er skadedyrssikret".

Restauranten kan nu se frem til endnu et besøg og et gebyr. Kontrollen førte dog ikke til en sur smiley. Ved besøget 18. november fik Bowl & Fun en glad smiley. Denne gang en mellemfornøjet.