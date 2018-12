Borgmester vurderer: Der er ikke flertal for nye vindmøller

H. P. Geil har sonderet stemningen for GPP Vinds vindmølleprojekt på Kastrup Tiset Enge. Det bliver op til GPP Vind at afgøre, om de vil gå videre med ansøgningen, siger han.

- Problemet er, at de 17 eksisterende møller bliver stående, og at der lovgivningsmæssigt ikke er mulighed for at nedlægge dem, siger H. P. Geil.

Sådan lyder det fra borgmester H. P. Geil (V), der efter sonderinger blandt byrådets partier vurderer, at der politisk ikke er flertal for planerne.

Kastrup: Det bliver op til GPP Vind selv at afgøre, om selskabet vil investere tid og penge i planerne om at etablere 16 nye vindmøller på Kastrup Tiset Enge.

GPP Vind vil opføre 16 vindmøller på 130 meter syd for Kastrup på et areal, der ligger tæt op ad en befærdet vej. Afstand til nærmeste nabo mod nord øges fra 882 meter til 1,1 kilometer. Afstand til nærmeste nabo mod syd øges fra 714 meter til 1,1 kilometer. 25 procent af møllerne vil blive udbudt lokalt.

Politisk behandling

Borgmesteren peger på, at der ligger en ansøgning fra GPP Vind i Teknik og Miljø, og at ansøgningen vil blive politisk behandlet i udvalget for plan og miljø - hvis GPP Vind altså ikke trækker projektet tilbage.

- Det er op til dem at vurdere, om de vil bruge deres og vores ressourcer på et planarbejde, der - som det ser ud nu - vil ende med et nej, siger H. P. Geil, der ikke ønsker en gentagelse af den flere år lange vindmøllestrid, der udspillede sig i kølvandet på en ansøgning fra 39 lokale lodsejere, der i 2012 søgte om at få lov til at opstille 39 møller på 130 meters højde.

Sagen blev først afgjort i august 2017 - kort før kommunalvalget, da et byrådsflertal efter massive protester valgte at skrotte planerne.