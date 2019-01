Borgmester forventer ny skoleledelse bliver permanent

Haderslev: Beslutningen om at udnævne en ekstra skoleleder til Sønder Otting Skole bliver permanent.

Det vurderer borgmester H. P. Geil (V) i kølvandet på økonomiudvalgets beslutning mandag. Her afgjorde politikerne i det magtfulde udvalg, at den ny skoleleder, Jacob Due Hansen, skal have særligt fokus på ledelsesopgaverne på den indeklimaplagede Kløvermarken-afdeling, mens fællesskolens leder, Carsten Rudbeck Jessen, fremover skal koncentrere sig om ledelsen af Buegade-afdelingen samt byggeriet af den nye skole i Sydbyen.

- Carsten Rudbeck Jessen er en glimrende leder, men det er et stort arbejde at bygge en ny skole. Det er der anvendt meget tid på i de seneste år, og med indeklimaproblemerne på Hjortebro-afdelingen og det psykiske arbejdsmiljø oveni er det en stor mundfuld. Derfor opgraderer vi ledelsen, siger H. P. Geil, der oplyser, at der fortsat kun vil være en bestyrelse for de to skoleafdelinger.

Elever og lærere på Kløvermarken-matriklen rykker så hurtigt som muligt ind i de pavilloner. Foreløbig i to måneder. H. P. Geil forventer, at alle undersøgelser og vurderinger er afsluttet til den tid.

- Og at skolen så er endelig frifundet for skimmelsvamp. Det er i hvert fald, hvad jeg forventer.

Men, hvad så, hvis den ikke bliver det?

- Jeg forventer, at skolen bliver frifundet, siger borgmesteren.