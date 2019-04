Borgmester efter åbning af rundkørsel: - Nu er en sort plet forsvundet

Borgmester H. P. Geil (V) klippede den røde snor til den nye rundkørsel, mens formanden for byrådets udvalg for plan og miljø, Benny Bonde (LA) så på. Borgmesteren kunne ved indvielsen fortælle, at tourfeltets 170 ryttere i 2021 sammen med de 150 følgebiler formentlig skal køre gennem rundkørslen og ned ad Christiansfeldvej, Nørregade, forbi domkirken, ad Sønderbro og Aabenraagade videre ad Vilstrupvej til Hoptrup. Foto: Timo Battefeld

Trafikken i Haderslev er blevet lidt mere sikker. Fredag eftermiddag forsvandt en sort plet, da borgmester og udvalgsformand klippede snoren til den nye rundkørsel ved Omkørselsvejen og Christian X's Vej.

Haderslev: Når de cirka 170 Tour de France-ryttere søndag den 4. juli 2021 fra Christiansfeld nærmer sig Haderslev, rammer de som det første i Haderslev by den nye rundkørsel ved Omkørselsvejen og Christian X's Vej. Det kunne en meget glad borgmester H. P. Geil (V) annoncere, da han i går sammen med formanden for byrådets udvalg for plan og miljø, Benny Bonde (LA), klippede den røde snor til den nye rundkørsel. Som den første tog han derefter på sin cykel den nye rundkørsel og cykelstien under den i brug. Henved 200 borgere var fredag eftermiddag mødt op til den officielle åbning af rundkørslen, som efter ni års overvejelser og politisk diskussion nu er virkelighed. For 15,4 millioner kroner skal rundkørslen være med til at gøre det mere sikkert - både som bilist, cyklist, fodgænger og rytter at krydse den stærkt trafikerede Omkørselsvej. - Nu er en sort plet forsvundet, sagde H. P. Geil.

Haderslev Kommune trakterede ved indvielsen de fremmødte med 250 styk wienerbrød og kaffe.

Foto: Timo Det er et kæmpestort stykke ingeniørarbejde, der er lagt i den nye rundkørsel, hvor tunnellerne under vejen er så høje, at også ponyklubben kan komme under til hest. Foto: Timo Battefeld

Flere uheld Poul Hansen Entreprenører gik i gang med det store arbejde sidste sommer, og torsdag aften blev der åbnet for trafikken på den stærkt trafikerede vej, hvor der gennem årene har været adskillige alvorlige uheld. - Ved den seneste måling i 2016 var der en årsdøgnstrafik på 6051 køretøjer ad Christian X's Vek og ved en måling året før blev der registreret en årsdøgnstrafik på 7616 køretøjer ad Omkørselsvejen, siger ingeniør Maiken Henningsen fra Anlæg og Ejendomme i Haderslev Kommune. Hun oplyser, at den nye rundkørsel er fremtidssikret i de kommende ti år og at arbejdet stort set er gået planmæssigt. Benny Bonde slog fast, at alle Haderslev Kommunes skatteborgere via skatten har været med til at betale for rundkørslen, der stort set er færdig. Der skal lægges et nyt slidlag på, og så skal der nye striber på også.

Foto: Timo Både børn, unge og ældre var mødt op for at være med til indvielsen. Cirka 200 var skønsvis med til at tage den nye rundkørsel i brug. Foto: Timo Battefeld

Byport op igen Ribekunstneren Ole Videbæks gule byport, som under stor furore blev revet ned for at give plads til et nyt sving vil blive sat op på et andet sted nær rundkørslen. - I løbet af foråret vil der komme en sag til udvalget om dette, siger Maiken Henningsen. Benny Bonde oplyste, at Globen, som Haderslev Kommune fik efter landsstævnet i 2006, vil blive stillet op midt i rundkørslen.

Foto: Timo Der var kaffe og wienerbrød - eller rundkørsler - som borgmester H. P. Geil kaldte brødet, da rundkørslen i det nordlige Haderslev fredag eftermiddag blev indviet. Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Folk stod i lange køer for at få gratis kaffe og kage, og mange nød solen og fik en snak om trafik, kunst og hvad livet ellers byder på ved arrangementet. Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Der mangler endnu nogle småting, inden rundkørslen er helt færdig. Blandt andet skal der findes en plads til Ole Videbæks byport, der blev revet ned. Torsdag aften blev rundkørslen åbnet for første gang. Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Hygge på vejen. Store og små var mødt op for at fejre indvielsen af den nye rundkørsel i det nordlige Haderslev. Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Under omkørselsvejen og rundkørslen er der etableret to tunneler, der er så høje, at også ryttere kan komme under. Foto: Timo Battefeld