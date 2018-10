Borgmester: Der er ikke plads til overskridelser

For første gang i mange år bliver der nemlig investeret i en styrkelse af kernevelfærden. Både folkeskolen, arbejdsmarkedsområdet og ældreområdet får i de næste to år tilført flere penge - og dermed flere hænder. Det sker i et forsøg på at løse nogle af de voldsomme økonomiske udfordringer, Haderslev Kommune står over for på grund af stigende udgifter til arbejdsmarkedsområdet og sundhedsområdet samt en ændret befolkningssammensætning med flere ældre.

Borgmester H. P. Geil (V) var tilfreds, men løftede også en pegefinger, inden et stort flertal i Haderslev Byråd tirsdag godkendte det kommunale husholdningsbudget for 2019 og årene frem.

- Selvom der er grund til tilfredshed i dag, er der også behov for at mane til besindighed. Vi har valgt investeringens vej, og vi har virkelig besluttet at investere massivt. Men det betyder så også, at der ikke er plads til budgetoverskridelser. Med andre ord: alle udvalg skal overholde deres budgetter, ellers hænger tingene ikke sammen.

På arbejdsmarkedsområdet bliver der fra 2019 til 2021 investeret 16 millioner kroner i en mere direkte hjælp til at få borgere i arbejde. Planen er, at 81 borgere hvert år skal glide ud af offentlig forsørgelse og at det skal give en samlet besparelse på 87 millioner kroner. Folkeskolerne får fem og ti millioner kroner i henholdsvis 2019 og 2020 til målrettet indsats, som skal få udgifterne til specialundervisning til at falde med henholdsvis seks og 12 millioner kroner i henholdsvis 2021 og 2022. Samtidig skal der flyttes penge fra specialtilbud til almenområdet. På ældreområdet bliver der i 2019 og 2020 investeret fem millioner kroner med det formål at styrke den rehabiliterende indsats. Derudover skal der årligt bruges fem millioner kroner på et generelt serviceløft.

Kompromis

Budgettet, der også indeholder såkaldte rammebesparelser, er nemlig mere end stramt. Over de næste to år vil en stor del - nemlig 119 millioner kroner - blive brugt, og resultatet af den skattefinansierede drift vil gå i minus. Derfor er der behov for stor påpasselighed.

Budgettet blev stemt igennem af 27 af byrådets 31 medlemmer. Socialdemokratiet tilsluttede sig efter forhandlinger det budgetforlig, som var indgået mellem Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Konservative Folkeparti og Slesvigsk Parti.

- Jeg vil ikke lægge skjul på, at vi har det svært med rammebesparelserne og at vi gerne havde set, at der igen var blevet indført byggesagsgebyrer. Men et forlig er et kompromis, sagde den socialdemokratiske gruppeformand, Henrik Rønnow (S), der blandt andet glædede sig over, at der tilføres almenområdet i skolerne flere penge og at ældreområdet i 2019 og 2020 styrkes.