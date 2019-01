Borgerne skal kunne få forslag til afstemning i byrådet

Bent Iversen, SF, vil have Haderslev Kommune til at gå i blandt andre Nyborgs og Ebsjerg fodspor. Arkivfoto: Mette Mørk

SF vil øge interessen for kommunalpolitik ved at lade borgerne stille forslag, som byrådet skal stemme om. Hvis opbakningen altså er stor nok. Flere kommuner praktiserer det allerede.

HADERSLEV: Nyborg mangler cykelpumpestationer. Sådanne stationer med gratis luft findes andre steder, og Nyborg bør springe med på bølgen og stille dem op ved banegården, hvor mange pendlere cykler frem og tilbage. Det forslag stillede Charlotte Hansen i september, og får det tilstrækkeligt med støtte, skal byrådet i Nyborg forholde sig til ideen. Den mulighed for at stille forslag, som kommunalpolitikerne skal stemme om, bør borgerne i Haderslev Kommune også have.

Faldende interesse Det mener SF's byrådsmedlem Bent Iversen, der derfor har stillet et medlemsinitiativ om såkaldt borgerdrevne forslag: - Der er en tendens til, at færre og færre interesserer sig for, hvad vi laver i kommunalpolitik. Det her kunne være en måde at øge interessen for kommunalpolitik og udvide demokratiet, forklarer Bent Iversen. Forudsætningen for, at en borgers forslag kan ende som et forslag, kommunalpolitikerne skal stemme om, er, at det får opbakning fra mindst det antal stemmer, det kræver at opnå et mandat. I Haderslev er det cirka 950 stemmer.

Mange gør det En række kommuner foruden Nyborg praktiserer borgerdrevne forslag, blandt andre Rødovre, Odder, Esbjerg, Varde og Ringsted. Forslagene handler ikke kun om helt nære emner som gratis luft til cyklister. Også mere principielle spørgsmål bliver rejst. I Odder er der således et forslag om, at folk skal have penge for at passe egne børn i hjemmet - en mulighed, der allerede eksisterer i Haderslev Kommune. I Nyborg ønsker borgere undersøgt, om der kan etableres en motorvejstilslutning ved Ullerslev. Forslaget vil borfalde, hvis det ikke får det krævede antal stemmer indenfor 12 måneder. Af samme grund forudser Bent Iversen, at Haderslev Kommune ikke drukner i forslag, som byrådet skal tage stilling til. Tværtimod mener han, at byrådet intet har at tabe, da politikerne stadig har den fulde kompetence. De økonomiske udgifter ved at håndtere forslagene mener, SF bør kunne rummes indenfor de eksisterende rammer.