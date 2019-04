Interessen for at deltage i borgermødet om etableringen af et biogasanlæg på Haderslev Næs har været så massiv, at initiativtagerne har besluttet at flytte mødet for at sikre, at der er plads til alle.

Borgermødet finder sted torsdag 4. april kl. 19 på Hoptrup Efterskole.

Mødet er blevet flyttet fra Hyrup Forsamlingshus til Hoptrup Efterskole, Hoptrup Hovedgade 11, Haderslev.

På borgermødet vil initiativtageren til ansøgningen om biogasprojektet, landmanden Jesper Bram, præsentere planerne for anlægget.

Desuden vil der være repræsentanter fra investorkredsen, Haderslev Kommune og Dansk Biogasrådgivning til stede. Planen er at bruge mødet til at formidle information om biogas og det konkrete anlæg.

Der vil blive rig mulighed for at stille spørgsmål og drøfte fordele og ulemper ved et biogasanlæg i lokalområdet. Jesper Bram beder i din forbindelse JV om at præcisere, at der ikke er mulighed for at øge produktionen af grise med et biogasanlæg, som JV ellers har beskrevet.

I løbet af få dage vil der desuden blive åbnet en hjemmeside med flere fakta om biogasanlægget på Haderslev Næs.