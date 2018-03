Borgerlige vil rive kunstværk ned: - Jeg mener ikke, den er flot

Nørreport, der er titlen på Ole Videbæks skulptur ved Christiansfeldvej består blandt andet af to tårne med et slip og en slidske. Et flertal i udvalget for plan og miljø vil nu rive byporten ned for og ikke genopføre det. Foto: Lars Fahrendorff

Ole Videbæks murkunst ved Christiansfeld Landevej ender i byrådet. Borgerligt flertal vil ikke genrejse muren i forbindelse med etablering af ny rundkørsel.

Haderslev: Et borgerligt flertal i byrådets udvalg for plan og miljø vil rive kunstneren Ole Videbæks byport, Nørreport ved Christiansfeldvej, ned for i stedet at skabe plads til en ny rundkørsel. - Jeg mener ikke, den er flot, og jeg vil i hvert fald ikke bruge 350.000 kroner på at flytte den til til et andet sted, siger Benny Bonde (LA), der er formand for udvalget for plan og miljø og i lighed med resten af det borgerlige flertal ikke vil genrejse byporten, der blev etableret i forbindelse med Haderslevs 700 års købstadsjubilæum i 1992. Benny Bonde og udvalgets borgerlige flertal må dog lige tøve en kende. For Socialdemokratiet og Enhedslisten har begæret sagen om byporten i byrådet. - Vi synes faktisk, at muren skal genopføres, det er jo faktisk kunst, og det river man ikke bare ned. Vi vil gerne bevare den på en anden placering, forklarer Søren Rishøj Jakobsen (S).

Baggrund Der skal anlægges en ny rundkørsel, der kan gøre det mere sikkert for både bilister og bløde trafikanter at krydse Omkørselsvejen. Rundkørslen har stået på ønskelisten i flere år efter flere farlige hændelser.

Den bedste løsning Det er en beslutning om at flytte hele rundkørsel-projektet 12 meter mod sydvest ad Omkørselsvejen for at skabe den bedste rundkørsel for bilister og bløde trafikanter samt naboerne i området, der betyder, at den 7,2 meter høje murkunst nødvendigvis skal flyttes. Kommunen har fået et tilbud på flytning af byporten med mobilkran, som forventes at løbe op i cirka 500.000 kroner, mens en nedtagelse og genanvendelse af teglklinker fra den eksisterende port på en ny placering kun vil koste 350.000 kroner.