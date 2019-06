Borgerlige håber på bred aftale om million-udfordring

Borgmester H. P. Geil (V) og formanden for byrådets borgerlige fællesgruppe, Allan Emiliussen (V), fortalte på et pressemøde torsdag eftermiddag, at forhandlingerne om millionbesparelser genoptages efter sommerferien og at den borgerlige gruppe har valgt fuld åbenhed allerede nu for at give alle implicerede tid til at komme med ordentlige høringssvar. Foto: Inge Rogat Møller

H. P. Geil og Allan Emiliussen har onsdag haft drøftelser om besparelser for mere end 60 millioner kroner med partierne uden for den borgerlige fællesgruppe. Snakken genoptages med forhandlinger i august.

Haderslev: Politisk er der dømt sommerferie. Flere drøftelser om den millionstore budget-udfordring, som Haderslev Kommune kæmper med bliver derfor ikke gennemført før i august. Det slår borgmester H. P. Geil (V) og formanden for den borgerlige fællesgruppe i Haderslev Byråd, Allan Emiliussen (V), fast, efter at de onsdag drøftede det borgerlige handlekatalog med besparelser for sammenlagt 64,2 millioner kroner med først Socialdemokratiet, dernæst løsgængeren Malene Ravn Neumann og endelig Enhedslisten og SF. - Det foregik i en konstruktiv og god dialog, hvor alle anerkender, at vi har en fælles udfordring, og det er jeg glad for, siger H. P. Geil ved et pressemøde torsdag eftermiddag. - Og så må vi se, hvordan viljen er, når vi mødes igen. Men jeg har da klart en forventning om, at vores konstitueringspartnere, som vi også har indgået budgetforlig med, er med, siger Allan Emiliussen med henvisning til Socialdemokratiet. - Vi håber på et bredt forlig om dette, tilføjer han.

Der har været dialog, men vi kan selvfølgelig altid diskutere længden af dialogen, og med fremlæggelsen af handlekataloget har vi gjort os sårbare. Allan Emiliussen (V) efter socialdemokratisk kritik af manglende forhandlinger og offentliggørelse af handlekatalog.

Udfordring på 60 millioner Udfordringen er stor. Hvis der ikke gribes ind, vil Haderslev Kommune mangle næsten 32 millioner kroner i kassen i 2022 og hele 77 millioner kroner i 2022. - Og nu skal man ikke tro, at vi er de eneste, der har udfordringer. Det gælder de fleste kommuner, siger H. P. Geil, der er blevet stærkt skoset, fordi han sammen med den borgerlige fællesgruppe har sendt handlekataloget med besparelser i høring hen over sommerferien til stor uro for blandt andet de implicerede medarbejdere. Flere end 50 ansatte står til at miste deres arbejde, hvis alle forslag bliver vedtaget: - Men intet er vedtaget endnu, understreger H. P. Geil og Allan Emiliussen, som besluttede at offentliggøre handlekataloget for at skarpe størst mulig åbenhed.

Læk førte til åbenhed Handlekataloget består af i alt 84 besparelsesforslag og er taget fra et handlekatalog med 125 punkter, der efter økonomiudvalgets møde i maj blev lækket. Her blev der blandt andet foreslået at lukke ungeuniverset ved Gram Skole og skære ned på hjælpen til de ældre. - Efter det valgte vi åbenhedsprocessen, siger H. P. Geil, der understreger, at der ikke er hverken skolelukninger eller nedskæring i kernevelfærdsområdet på spil i det nuværende handlekatalog, som frem til den 14. august er i høring hos bestyrelser og medarbejdere. Det er et stigende antal ældre og flere børn, der er en del af forklaringen på kommunens udfordringer. Alt kommer i spil, når økonomiudvalget genoptager arbejdet 12. august og byrådet mødes til budgetseminar 21. august. På byrådsmødet tirsdag understregede H. P. Geil, at alle partier kan få foretaget konsekvensberegner af deres forslag. Det gælder også løsgængeren Malene Ravn Neumann, der på byrådsmødet fremlagde en liste med besparelser for 35 millioner inden for erhverv-, turisme og uddannelsesfremme. Ifølge H. P. Geil og Allan Emiliussen bliver det beskæftigelsesområdet, der særligt skal gås efter i sømmene. Rådgivningsfirmaet Deloite er i gang med at kulegrave hele området, og resultatet ligger ifølge de to politikere klar i august. - Vi har her et uforløst potentiale, siger Allan Emiliussen.