Borger har lagt plan: Sammen skal vi redde Lillebælt fra at dø

Torsk er for længst forsvundet, men nu er fladfisk og andre fisk også ved helt at forsvinde fra Lillebælt, siger flere af dem, der lever af kystturisme. Nu har en borger fra Aarøsund lagt en plan, som skal råbe folketing og kommuner op.

Lillebælt: Jan Petersen fra Aarøsund har ingen økonomiske interesser i fiskeri i Lillebælt. Men han og hans børn har et enkelt ønske: De vil gerne kunne fiske i et Lillebælt med fisk i fremtiden.

Men som udviklingen tegner lige nu, er det naturskønne Lillebælt under havoverfladen ved at dø. Fiskene er forsvundet og nu forsvinder de mange turister, som år efter år er kommet til blandt andet Haderslev Kommune for at fiske.

- Jeg er en helt almindelig borger, som er glad for at fiske med stang og har gjort det siden, jeg kunne gå. Men jeg kan selv se og høre på de folk, der kommer på Lillebælt dagligt for at fiske, at det står værre til end nogensinde før. Der er snart kun krabber tilbage. Min mission er ikke at hænge nogen ud, men at få alle til at stå sammen, så vi i fællesskab kan få livet tilbage i Lillebælt, siger Jan Petersen, der til daglig arbejder som lærer på en skole i Haderslev.