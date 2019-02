Boligsocial chef: Nej til penge for at løse matematikopgaver

Boligforeningen HABs boligsociale chef, Allan Emiliussen, mener pilotprojekt, som BL har sat i gang, er et skråplan. Børn skal have lommepenge for et reelt arbejde, ikke for at lave lektier.

Haderslev: Nej, nej og nej.

Sådan lyder det fra den boligsociale chef i boligselskabet HAB.

Allan Emiliussen, der også er byrådsmedlem for Venstre i Haderslev Byråd, tager skarpt afstand fra et pilotprojekt, Danmarks Almene Boliger lige nu er ved at rulle ud i fem udsatte boligområder i Danmark. Danmarks Almene Boliger, som er en foreninger for boligselskaber og også kaldes for BL, har nemlig lavet et pilotprojekt, hvor 60 elever i 6. klasser i Fredericia, Gellerup, Kokkedal, Horsens og Bornholm kan tjene lommepenge ved at løse matematikopgaver digitalt. Børnene får 150 kroner for at lave to matematikopgaver, som tager mellem en og halvanden time.

Målet er et hæve karaktererne og bryde den negative sociale arv. Men det er ikke vejen, mener Allan Emiliussen, der synes, det er forkert at belønne børn for det at lære og gå i skole.

- Det er et skråplan, der strider mod alle grundværdierne i folkeskolen, lyder det fra HABs boligsociale chef.