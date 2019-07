Boligforeninger vil uddanne demensvenner

Den boligsociale helhedsplan, Hjemegn 6100, tilbyder i samarbejde med Haderslev Kommune og Alzheimerforeningen et kursus, så man kan demensven og dermed gøre hverdagen lettere for demensramte.

Haderslev: Når man får en demenssygdom, mister man ikke alene hukommelsen. Helt almindelige dagligdagsting som at finde vej eller at handle kan pludselig blive en vanskelig eller umulig opgave. Mange vil også opleve at føle sig isoleret. Derfor er der brug for venner, som ved, hvad demens er, og hvad det gør ved én. Venner, som kan møde én med forståelse og en håndsrækning, når der er brug for det.

Den boligsociale helhedsplan, Hjemegn 6100, tilbyder derfor nu i samarbejde med Haderslev Kommune og Alzheimerforeningen et kursus, så man kan blive klædt på som såkaldt demensven.

- At være demensven handler ikke om at være besøgsven - det handler om at sige ja til viden om demens, så man kan skabe et demensvenligt samfund. Også i vores boligområder, lyder det i en pressemeddelelse fra Allan Emiliussen, der er boligsocial chef for den boligsociale helhedsplan, der er et samarbejde mellem Haderslev Boligselskab, HAB, Haderslev Kommune og Landsbyggefonden og omfatter Varbergparken, Hjortebroparken, Braineparken, Skovbærparken og Fårehave.

Allan Emiliussen har gennemført et kursus og kan nu kalde sig demensven-instruktør. Han ser gerne, at flere bliver demensvenner.

- Det behøver ikke være meget - det kan være lidt mere tålmodighed i køen i supermarkedet, et venligt smil eller et spørgsmål til en kollega, hvis mor er ramt af demens.