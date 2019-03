Boligforening i Vojens køber Danske Bank

Vojens Andels-Boligforening har med virkning fra 1. marts købet den tidligere Danske Bank-bygning i Østergade. Her skal der være beboerhus og administration.

Vojens: I 2014 lukkede Danske Bank sin filial i Østergade i Vojens. Men nu kommer der igen liv i bygningen. Vojens Andels-Boligforening (VAB) har med virkning fra 1. marts købt den tidligere bankbygning, hvor boligforeningen vil indrette beboerhus på førstesalen og i stuen placere sin administration. - Beboere i flere afdelinger har i flere år efterlyst et sted, hvor de kunne samles til sociale arrangementer. Vi har gerne villet opfylde dette ønske og har længe ledt efter et sted, hvor vi både kunne have beboerhus og administration, fordi det vil være mest praktisk. Den tidligere Danske Bank-bygning passer meget godt med det, vi har brug for, siger formanden for VAB, Henrik Brønd. VAB har 670 lejemål, der alle ligger i Vojens. Det nye beboerhus, som bliver åbent for alle afdelinger, ligger centralt midt i byen og skal ifølge Henrik Brønd bruges som et nøglebrik-hus, beboerne kan låse sig ind i, hvis det er ledigt. Desuden skal det bruges til interne møder. - Man - typisk afdelingsformanden - kan ringe og høre, om huset er ledigt, og så kan han eller hun booke det, forklarer han.

Købet er med til at styrke foreningens beboerdemokratiske profil og VABs ønske om altid at arbejde for de bedste forhold for lejerne. Henrik Brønd, formand for Vojens Andels-Boligforening

Mange fordele Det kommende beboerhus er næsten indflytningsklar. Dog skal der indrettes et handicaptoilet og etableres en elevator, så også kørestolsbrugere kan komme op til førstesalen, der er indrettet som et stort lokale og derfor egner sig til beboerhus. Med købet flytter også de fire administrative medarbejdere fra den nuværende administration på Kløvervej i Vojens til den centrale placering i midtbyen. Henrik Brønd forventer, at flytningen finder sted i april. VAB-formanden ser mange fordele ved købet, der har været på vej gennem lang tid og er godkendt af generalforsamlingen. - Købet er med til at styrke foreningens beboerdemokratiske profil og VABs ønske om altid at arbejde for de bedste forhold for lejerne. I Østergade flytter vi til en central plads midt i byen med alle de fordele, som det giver og samtidig er foreningen med til at rette op på det uheldige i, at der er tomme bygninger i hovedgaden. Nu kommer der lys vi vinduerne, og det er vi rigtig glade for, at vi kan medvirke til.

Stor efterspørgsel Vojens er en populær by at vokse til, og VAB oplever i øjeblikket en stor efterspørgsel på lejligheder. De tidligere kontorlokaler på Kløvervej omdannes således til flere lejligheder, og VAB slår dermed to fluer med et smæk. Henrik Brønd og VABs bestyrelse forventer, at den ordinære generalforsamling i 2019 afholdes i de nye lokaler. Generalforsamlingen skal finde sted inden udgangen af juni.