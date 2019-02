Boghandler havde indbrud igen

VOJENS: Forleden smadrede ukendte gerningsmænd en rude hos boghandleren i Rådhuscentret. Natten til fredag vendte de tilbage. Afdækningspladen foran den knuste rude blev brækket op, og denne gang kom gerningsmanden eller -mændene ind.

Der blev stjålet et ukendt antal pakker. Alarmen gik i gang klokken 00.40.

Boghandleren skyndte sig derfor til sin butik. Der blev set en sølvgrå personbil køre fra stedet. Føreren af den bil vil politiet gerne tale med.

- Det kan have relevans. Det kan også være nogen, som bare har opholdt sig der, og kan have set noget. Dem vil vi gerne tale med, siger politikommissær Kristian Harbo Sørensen.

Han kan heller ikke udelukke at gerningsmændene fra indbruddet hos boghandleren er de samme som også blev skræmt væk af en alarm på Tingvejen klokken 00.26. Her blev der brækket et vindue op. Gerningsmanden eller -mændene kom ind i en fordelingsgang og udløste en alarm. De stak af og fik ikke noget med sig.