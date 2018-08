Boghandler: Indsamling af skoletasker giver mening

For andet i år træk er Arnold Busck i Haderslev en del af en kædens landsdækkende indsamling af brugte skoletasker, som skal hjælpe udsatte børn og unge. I år er boghandlen i Haderslev dog gået et skridt videre i jagten på brugte tasker.

- Vi ved alle, at det kan være en stor udskrivning at begynde et nyt skoleår, og det kan være svært for børn, som måske kommer fra hjem med beskedne midler at se, alle de andre har nogle fine tasker, mens ens egen er slidt. Og børn lægger jo ikke altid fingrene imellem, men på den her måde, kan mange flere få en flot og god skoletaske, forklarer Carsten Moos og tilføjer:

Det er andet år i træk, at den lokale boghandel deltager i kædens indsamling af brugte skoletasker. Et projekt der foregår i samarbejde med Red Barnet. For boghandler Carsten Moos giver det mening, at være en del af en sådan kampagne.

Dels ved at de kan købe de klargjorte tasker til en meget lav pris i Red Barnets genbrugsbutikker landet over. Pengene herfra går til ferieaktiviteter for familier i en sårbar situation, der ikke har det store feriebudget at gøre godt med.

I 2017 indsamlede Arnold Busck og Red Barnet 1147 skoletasker på landsplan.Pengene fra salget af skoletaskerne bruges til sommerlejre og familieklubber.Man kan frem til den 10. september indlevere sin brugte skoletaske i alle Arnold Busck butikker. Hvert barn, der indleverer en skoletaske får et diplom og mulighed for at tegne eller skrive en hilsen til den nye ejer.Kampagnen støtter mindst to af FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, som du kan læse mere om lige her

Flere tasker

De brugte tasker kan indleveres frem til den 10. september, og de første børn har allerede været forbi med deres "pensionerede" tasker.

- Alle børn får et diplom, og man har også mulighed for at efterlade en hilsen i tasken til den nye ejer. Det at børnene selv kommer med tasken, er jo også en anledning til børn og forældre kan få en snak om det at hjælpe andre, fordi det ikke er alle, der har samme muligheder, fortæller Carsten Moos, der i år er gået et skridt længere for at få flere tasker:

- Vi har indledt et samarbejde med Katedralskolen og Sønder Otting Skole, som vil forsøge at oplyse om kampagnen på deres intranet og forældreintra, måske kunne det få endnu flere familier til at kigge forbi med børnenes aflagte tasker.

Kampagnen gavner dog på flere niveauer:

- Dette er også en måde, hvorpå vi sætter fokus på genbrug, og dermed i det små bakker op om FN's verdensmål, hvor Arnold Busck-kæden har udvalgt to, som den vil gøre en særlig indsats i forhold til. Det mål, der hedder kvalitetsuddannelse og det, der hedder klimaindsats. Bare et kig ud af vinduet her i denne varme sommer, vidner om, at vi alle er nødt til at gøre noget og tænke forklarer Carsten Moos, og fortsætter:

- Siden vi begyndte at sælge muleposer, som primært er lavet af genbrugsmaterialer, er vores forbrug af plastposer faldet med ikke mindre end 30 procent, og det synes vi er ganske flot. Nu håber vi også at indsamle en masse brugte skoletasker, som kan gavne både børn, familier og miljø.