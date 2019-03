Bogbasar: Historie på rad og række

HADERSLEV: De små grå hæfter bærer årstallet 1979. Peder Bundgards streg på omslaget er let at kende - hvis man altså er kender. Det er lyrik af storby-poeten med de sortlakerede negle, Dan Turell. Mums for samlere:

- De løber op i mellem 600 og 1000 kroner, forklarer Erik M. Pedersen, kasserer i museums- og arkivforeningen, der sælger dem for et par hundrede:

- Vi er jo ikke en antikvariat-boghandler.

Dan Turell-hæfterne ligger sirligt stablet på et bord for sig og blander sig med et samtidigt hæfte med grafik af Dea Trier Mørch: Historiebøger, lokalhistorie, sønderjysk historie, litteratur om 2. Verdenskrig, bøger om de kongelige. Alle er de sorteret efter tema på de mange borde, der fredag den 29. og lørdag den 30. marts vil stå i "Præsteskolen" i gågaden.