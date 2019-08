Ved den lille mole i den østlige ende af søen havde et par familie slået sig ned. De fik en ekstra naturoplevelse. Pludselig besluttede en snog sig for at krydse søen lige foran dem.

En heldig hånd

Karoline var egentlig ikke så meget for at fiske, men hendes far og lillebror ville gerne have hende med, for hun fanger altid noget. En gang de var på ferie, havde de to fisket længe uden at fange noget særligt. Så kom Karoline til og fik en lille fiskestang.

- Så fangede jeg fem-seks fisk. Men jeg er ikke så vild med det. Jeg spiser ikke fisk, men jeg kan godt lide fiskefilet.

- Fiskefilet, det er godt, bekræfter Sigurd.

Han er også vild med frikadellerne.

Formanden for Sønderjysk Sportsfiskerforening Peben Nielsen kom forbi lidt før konkurrencens slutning klokken 14 og tjekkede målene på børnenes brasen. De var 20, 26 og 41 cm.

- Hvad så hvis du vinder en fiskestang?

- Så tror jeg, jeg giver den til min lillebror, sagde Karoline.

Det blev afsløret lidt efter på den anden side af søen, hvor en flok ænder holdt til. En af dem snappede en flue med næbbet. Karolines fisk var længst, så hun vandt hovedpræmien. Da hun stod stolt med fiskestangen i favnen, blev hun lidt i tvivl om sin udtalelse.

Der var også en fiskestang til den med flest fisk. Den gik til niårige Tejs Derborg Mikkelsen for fem fangede fisk. Han fik straks et knus af sin syvårige lillebror Noah.