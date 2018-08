Børn tilbage på skolevejene

- Børn og unge er ekstra udsat i trafikken. De helt små har svært ved at bedømme afstand og hastighed og elever på mellemtrinnet og i udskolingen får lyst til at droppe cykelhjelmen og forstyrres af mobiltelefoner og musik. Det er vigtigt, at vi hjælper hinanden med at passe på børnene, siger Mette Jannsen, trafikplanlægger ved Haderslev Kommune.

Langs skolevejene i Haderslev Kommune vil der i den kommende måned være skilte med teksten "Børn på vej". Det er et synligt bevis på, at nu er sommerferien ved at være slut og tusindvis af mindre og større børn vil igen færdes til fods, på cykel, løbehjul m.v. til og fra skole hver dag.

Haderslev: I næste uge begynder tusindvis af børn i skole. Med kampagnen "Børn på vej" vil Haderslev Kommune, Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden minde alle trafikanter om at passe godt på børn i trafikken.

Politikontroller

Udover skiltene, gennemfører politiet i hele landet også en lang række kontroller på skolevejene for at få flere til at overholde fartgrænserne og være opmærksomme. Som forælder kan man have mange spørgsmål. F.eks. hvornår barnet er klar til at gå alene i skole, og hvordan man får sin teenager til at bruge cykelhjelmen.

Som noget nyt tilbyder Haderslev Kommune, Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden derfor i år at klæde forældrene endnu bedre på til at lære børnene, hvordan man færdes sikkert i trafikken.

På hjemmesiden www.sikkertrafik.dk/mitbarn kan forældre tilmelde sig et gratis nyhedsbrev med gode råd og øvelser, der er målrettet barnets alder.

