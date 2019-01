Børn og ungechef: Sdr. Otting Skole er fortsat kun én skole

I kølvandet på udpegningen af en selvstændig leder for Sdr. Otting Skole på Kløvermarken er der opstået tvivl om, hvorvidt Sdr. Otting er én eller to skoler, nu skærer børn- og ungechef igennem.

HADERSLEV: Jacob Due Hansen blev tirsdag udpeget som ny leder på Sdr. Otting Skole på Kløvermarken og begyndte sit virke allerede onsdag. Det hilses velkomment. Men flere er i tvivl om, hvad det egentlig indebærer, at der nu er to skoleledere på fællesskolen Sdr. Otting.

Haderslev Kommunes børne- og ungechef, Rasmus Andreassen, medgiver, at det kan være svært at hitte rede i, men for ham er det alligevel helt enkelt:

- Sønder Otting skole er stadigvæk én skole fordelt på to forskellige matrikler, som den hele tiden har været. Det, der nu er forskellen er, at hver matrikel har sin egen leder, men der er stadig tale om én samlet skole. Vi har vurderet, at der har været brug for at styrke ledelsen, så har vi ansat en mere. Længere er den egentlig ikke, men økonomiudvalget kan ikke gå ind og ændre styrelsesvedtægterne (de vedtægter, der afgør, hvor mange skoler, der er, red.), det vil kræve en byrådsbeslutning.

-Hvis det er én samlet skole, hvem er så den øverste ansvarlige leder?

- Jamen, der er ikke en øverst ansvarlig leder. Der er to øverste ledere - en for hver matrikel.

- Har de så hver sin økonomi?

- Det er vi i færd med at se på, fordi det er svært at være leder, hvis ikke man får det fordelt, så vi skal have fundet en fordelingsnøgle, så man ikke bliver nødt til at spørge hinanden hele tiden. Hvordan vi gør det, ved vi endnu ikke, der er dog sat et møde op med to økonomiske konsulenter og ledelsen fra de to matrikler, så de kan få styr på det.

- Gælder det også for det pædagogiske ansvar?

- Ja, det er også matrikelopdelt, og nu ved jeg godt, at du så vil spørge til, om der kommer to skolebestyrelser. Det gør der ikke. Sdr. Otting Skole er fortsat en skole med en skolebestyrelse, der repræsenterer begge matrikler. Det er de driftsmæssige ting, der er delt op.

- Så det vil sige én skole med dobbelt ledelse?

- Ja, hvor der er to ledere, og de ekstra ledelseskræfter er tildelt den ene matrikel. Men der er kun én skole, netop fordi vi kun har én skolebestyrelse.

- Kunne man så ikke forestille sig, at der var andre fællesskoler med undervisning på to matrikler, der ville sige: Vi har også brug for ekstra ledelse her hos os?

- Jo, men så er det vores vurdering, at det har de ikke. Der har været så mange udfordringer i forhold til det her ungeunivers (Sdr.Otting Kløvermarken, red.). Og så har vi sagt, vi er nødt til at tilføre ekstra ledelse, ellers kunne skolen miste tilslutning og søgning på sigt, fordi der har været de her uheldige omtaler. Derfor har vi har brug for at få ryddet op og få styr på de formelle ting på skolen. Og vi har også brug for at få den positivt rebranded, fordi der foregår faktisk rigtig meget positivt på ungeuniverset, men det drukner i alle de negative historier, og det er synd, så de historier skal vi også have ud.

- Her til sidst, er løsningen med to ledere midlertidig eller permanent?

- Det er svært at svare ja eller nej til, men det er nok nærmere en permanent løsning, fordi der er ingen udløbsdato på den. Men det er svært at sige helt fast.