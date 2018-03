Børn og unge fra Sønderborg sendes i Løvens Hule

Som i programmet Løvens Hule skal 50 hold af børn og unge fra Sønderborg præsentere deres bedste ideer for et dommerpanel.

Haderslev: Tro på din idé. Og før den ud i livet. Det er en del af tanken med arrangementet "Dig og din idé", som løber af stablen tirsdag 20. marts på Haderslev Handelsskole. Her får børn og unge iværksættere i Haderslev Kommune hjælp til at udvikle deres innovative kompetencer og til at turde tro på deres idéer. Samtidig skal skoler og uddannelsesinstitutioner arbejde med innovation og iværksætteri og hjælpe med at udvikle og motivere de unge.

Over 50 hold har allerede meldt deres ankomst og er klar til at præsentere deres gode idéer for 30 dommere fra det lokale erhvervsliv, heriblandt repræsentanter fra det lokale investeringsselskab Heltemod og Hjerteblod og uddannelsesinstitutioner. Lidt som man kender det fra tv-programmet Løvens Hule.