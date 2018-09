Bodil Jørgensen ved Stafet for Livet: Fællesskab skaber resultater

Den folkekære skuespillere havde fået æren af at holde åbningstale til Stafet for Livet i Haderslev. Her slog hun et slag for fællesskab mod kræftsygdommen.

Haderslev: Aldrig har jeg set så mange mennesker, udbrød Bodil Jørgensen som det første ved sin åbningstale Stafet for Livet i Haderslev. Skuespilleren, der er opvokset i Vejen, var et populært valg som taler, og hun modtog store klapsalver. Overvældende var det for hende, og i sin forberedelse til talen havde hun leget med stativ, kasket, stafet-remsen. Hun prøvede at sige remsen i flere gange i træk men måtte kapitulere til stor morskab for tilskuerne.

Hun slog et slag for sammenholdet og kampen mod kræftsygdommen, som Stafet for Livet står for. En kamp, der ifølge Bodil Jørgensen kan gå to skridt frem og et tilbage hele tiden, men hele tiden skal arbejdet fortsætte.

- Vi ved, at fællesskab skaber resultater, og sammen kan stenen skubbes. Nogle gange vil den rulle tilbage igen, men ligesom stafetten der varer 24 timer, så stopper kampen mod kræft heller ikke, siger hun.

Det er i forbindelse med igangværende optagelser til den folkelige TV-serie Badehotellet, at Bodil Jørgensen har skrevet sin åbningstale.

Savn er prisen for kærlighed

Foran scenen lyste fighternes gule trøjer op. De har æren af at gå forrest ved stafettens første runde, og Bodil Jørgensen kunne ikke lade være med at tage en tørn og gå den første runde med dem. Sammen med formand for Stafet for Livet, Børge Koch, gik hun forrest på den en kilometer-tur, som den korte omgang ved stafetten er.

I den mere rørende del af sin tale berørte skuespilleren det savn, der opleves til dem, der går bort på grund af kræft. Ifølge skuespilleren fra Hvidsten Gruppen er verden ikke så rig, at den ikke giver uden også at tage. Det kender vi alle.

- Savn er prisen for kærlighed. Vi vil alle have rigdom, og tager noget eller nogen den fra os, giver vi andre skylden. Men der findes ingen forklaringer, der kan gøre det tilfældige meningsfuldt. Vi går sammen for at skabe mening, siger hun.

Inden stafettens start var der samlet over en million kroner. Et beløb der vokser over det næste døgns tid, mens stafetten løber og går. Over 6.500 deltagere havde før start meldt sig i stafetten.