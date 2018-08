Bodil Jørgensen tager første stafet - Holder åbningstale i Haderslev

Den folkekære skuespiller Bodil Jørgensen får æren af at åbne Stafet for Livet lørdag den 8. september.

Haderslev: Hun er kendt som en af dansk film og TV's mest populære skuespillere, og næste weekend holder Bodil Jørgensen åbningstalen ved Stafet for Livet i Haderslev, der er den største stafet i Danmark. Skuespilleren har været med i film som Hvidsten Gruppen og Oscar-vinderen Hævnen.

Næste lørdag kan den rødhårede skuespillerinde altså opleves i Damparken, og det er er noget, som alle deltagere og gæster kan se frem til, siger Børge Koch, der er formand for styregruppen for Stafet for Livet.

- Det er et stort navn, der passer til en stor stafet. Sidste år havde vi Lykke Friis til at holde åbningstalen, så vi er glade for, at vi kan fortsætte en god tradition, siger han.

Om søndagen holder Asta Freund, der er lokalformand for Kræftens Bekæmpelse Haderslev, afslutningstalen.