Bobler, trængsel og glæde over nyt sundhedscenter

- Sundhedscenteret er kulminationen på fem års arbejde og vil blive et fyrtårn for Haderslev Kommune. Det er også helt unikt, at kommune og region samarbejder om et projekt som dette, sagde H. P. Geil blandt andet.

Borgmester H. P. Geil (V) var derfor også både glad og stolt, da han bød de mange mennesker velkommen og sammenlignede indvielsen med første åbningsdag i et stormagasin eller et byggemarked:

153.223 røde mursten er lagt ovenpå hinanden i det 5000 kvadratmeter store byggeri, der med et personale på cirka 100 ansatte bliver omdrejningspunktet for det nære sundhedsvæsen i Haderslev i fremtiden.

Sundhedscentret på Clausensvej er på godt 5000 kvadratmeter. Det rummer en række kommunale og regionale tilbud.Kommunen er flyttet ind med sundhedspleje, sygeplejeklinik, brugerhus, misbrugscenter, socialpsykiatri, træning og forebyggelse. Regionen er flyttet ind med lokalpsykiatri, jordemodercenter, vagtlæge, røntgen. Derudover er der træningsrum, mødefaciliteter og køkken. Foruden de regionale og kommunale tilbud er der også blevet plads til en ørelæge, børnespeciallæge, fodklinik og et privatpraktiserende lægehus. Det er KPF Arkitekterne AS som totalrådgiver, der sammen med DRIAS ingeniører A/S og Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S som underrådgiver, har tegnet det nye sundhedscenter. Den samlede pris for byggeriet er 78,5 millioner kroner.

Vigtig brik

78,5 millioner kroner har det kostet at bygge sundhedscenteret, der er en nyudvikling af måden at tænke borgernær sundhed på, efter at sygehuset på Skallebækvej lukkede.

- Huset er en vigtig brik i den videre udvikling af det nære sundhedsvæsen. Med huset her vil vi gerne levere et sammenhængende tilbud mellem region og kommune, som gør det nemmere for borgerne - men også gør det lettere for de to systemer at snakken sammen, fordi de er under et tag, sagde formanden for Region Syddanmark, Stephanie Lose (V), blandt andet.

- Vi kan med huset her vise vejen for andre steder i landet, tilføjede hun.

Formanden for regionens psykiatriudvalg, Thies Mathiasen (DF) glædede sig over, at der i sundhedscenteret bliver særligt fokus på den mentale sundhed:

- Og at vi får her et tæt samarbejde mellem jobcenteret og sundhedscenteret, lød det fra ham.