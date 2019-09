Bo Lidegaard taler om damkatastrofen

HADERSLEV: Som historiker og forfatter har Bo Lidegaard været vidt omkring. Også damkatastrofen i Haderslev i 1959 har han beskæftiget sig med, og det kan man høre om tirsdag den 17. september.

Da kommer Bo Lidegaard, der er cand. phil. og i øvrigt tidligere chefredaktør på Politiken og bror til tidligere udenrigsminister Martin Lidegaard (R), på kulturhus Bispen for at tale om katastrofen, der kostede 57 mennesker livet.

Herunder vil han komme ind på, hvad tragedien gjorde ved Haderslev-området i årene efter og hvilken betydning, ulykken fik for det øvrige land.

Bo Lidegaard står bag adskillige værker om dansk politik og historie. Blandt andet et tobindsværk om den socialdemokratiske politiker og mangeårige statsminister Jens Otto Krag og bogen "I Kongens navn", der handlede om Henrik Kauffmann. Bogen påviser, hvordan Kauffmann som gesandt i USA under 2. Verdenskrig egenhændigt gav amerikanerne lov at etablere flybaser på Grønland.