Blomster, farver og petanque: Rådhuscenter-området i Vojens er færdigrenoveret

VOJENS: Siden sommeren 2017 er der blevet sat blomsterkummer og farverige bænke op i området omkring Rådhuscentret i Vojens, mens der også er blevet anlagt en petanque-bane sidste år ved Sundhedshuset - og nu er arbejdet færdigt. Det skriver Forum Vojens, der ifølge sin hjemmeside arbejder for at synliggøre Vojens som en attraktiv by for handel, erhverv og tilflytning, i en pressemeddelelse.

Vejen mod de nye goder for borgerne i Vojens har dog ikke været helt problemfri - undervejs har det været nødvendigt at indhente en dispensation fra Miljøstyrelsen. Det skyldes, at der i området findes nogle sjældne orkideer af typen "skov hullæbe", som skulle flyttes på en meget forsigtig måde, før arbejdet omkring Rådhuscentret kunne fuldføres. Det medførte, at arbejdet blev forsinket.

Løsningen er udarbejdet i fællesskab af kommunens driftsafdeling, Forum Vojens samt repræsentanter for de handlende i området omkring Rådhuscentret.

Arbejdet med udendørsområdet nåede lige akkurat at blive færdigt to dage før Rådhuscentrets fødselsdag, som blev fejret med et show med Paw Patrol søndag 7. oktober. Showet faldt ifølge Forum Vojens i særdeles god jord hos de yngste deltagende. /exp