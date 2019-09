Blodrøde tal i Haderslev er knap så røde

Byråd og repræsentanter for de faglige organisationer bliver onsdag aften præsenteret for beregninger, der viser, at der kun skal spares mellem 40 og 60 millioner kroner på næste års budget. Forhandlinger går i gang i den kommende uge.

Haderslev Kommunes økonomi er meget presset. Alt tyder dog nu på, at Haderslev Kommune skal spare mindre end hidtil antaget på næste års kommunale budget.

- Jeg forventer, at vi skal finde mellem 40 og 60 millioner kroner, siger borgmester H. P. Geil (V).

Borgmesteren har onsdag aften indkaldt medlemmerne af Haderslev Byråd samt Hoved Med-udvalget til en orientering om næste års budgetforudsætninger. Her vil politikere, forvaltning og repræsentanter for de faglige organisationer for første gang bliver præsenteret for de reelle tal, der kommer til at danne grundlaget for forhandlingerne om næste års kommunale budget. Tallene har direktion og økonomiafdelingen regnet intenst på, siden Kommunernes Landsforening indgik en økonomiaftale med regeringen 6. september.

H. P. Geil glæder sig over, at de foreløbige beregninger viser, at der bliver brug for at spare mindre end de 100 millioner, som der ellers var lagt op til.

- Men vi kan altså så heller ikke tåle, at vores budgetter ikke bliver holdt, understreger borgmesteren og peger på, at kassen vil have et brandrødt minus på mere end 125 millioner kroner ved udgangen af 2020, hvis der ikke gribes ind.