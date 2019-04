Blev kaldt fucking idiot: Husejer fra Haderslev gider ikke mere pis!

Mogens Lorentzen har fået nok af, at hans hjørneejendom på Apotekergade 13 bruges som hunde-toilet. Hunde får lov at pisse op ad søjle, murværk og plankeværk. En venlig henstilling blev mødt med skældsord fra en ophidset hundejer.

HADERSLEV: - Din fucking idiot. Min hund pisser fandme, hvor den vil!

Disse ukvemsord råbte en forbipasserende hunde-ejer forleden efter Mogens Lorentzen.

For cirka halvandet måned siden satte Mogens Lorenzen skilte op omkring sin ejendom på Apotekergade 13 og 13 A med en venlig henstilling til hunde-ejerne om, at de ikke lod deres hunde tisse op ad ejendommen, der i stueetagen huser butikkerne Arnold Busck og MG.

Siden sammenstøddet med en vrede hunde-ejer er flere af skiltene blevet revet af med vold.

Mogens Lorentzen har en mistanke om, hvem der står bag.

- Jeg står og er i gang med at sprøjte kanterne med et af Miljøministeriet godkendt ukrudtsmiddel, da manden kommer hen til mig og begynder at hidse sig op over, at jeg sprøjter og "de skide skilte", fortæller Mogens Lorentzen.

Han fortæller manden, at han synes, at det er noget svineri med hunde, der tisser op ad hans ejendom, men det hidser bare manden endnu mere op.

- Ja, hvis hans hund skulle pisse, så skulle den fandme pisse. Da jeg så svarede, at det måtte den så gøre hjemme ved sig selv, så fik jeg at vide, at jeg er en fucking idiot. Han var ovenikøbet så flabet, at han lod sin hund stå og tisse, fortæller Mogens Lorentzen.