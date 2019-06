HADERSLEV: Biskop Marianne Christiansen sætter sig navn i bogen "Oplysning til borgerne om Fadervor", når der er bogsignering fredag den 21. juni.

Samtidig holder hun i Arnold Busck boghandelen i Haderslev et foredrag om baggrunden for bogen, som hun har skrevet sammen med sin kollega på Fyn, Tine Lindhardt.

De to har tidligere arbejdet sammen om tv-serien "Søstrene Bisp" på DK4, hvor en række mennesker om deres tro. Den seneste serie havde navnet "Søstrene Bisp på Borgen", som blev en utraditionel optakt til folketingsvalget.

For tv-serien blev de to hædret af foreningen KLF, Kirke og Medier, fordi biskopperne med programmerne bidrog til at gøre tro til en del af mediefladen. Biskopperne erfarede gennem tv-arbejdet, at det er blevet legalt at tale om tro og religion.

"Oplysning til borgerne om Fadervor" blev til efter, at pave Frans i 2017 foreslog, at den sjette bøn i Fadervor - led os ikke i fristelse - blev oversat på en anden måde. Det rejste en række spørgsmål, mente biskopperne.

bogsierignen begynder klokken 16.30.