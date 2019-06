Biskop: Regn er Guds velsignelse

Et par hundrede var mødt op til Haderslev Domprovstis traditionsrige fællesgudstjeneste anden pinsedag. Den foregik i silende regn i biskop Marianne Christiansens have.

- Det er dejligt med regn, havde vi været i Afrika, ville vi have syntes, det var Guds velsignelse, lød det fra biskoppen, da hun bød velkommen til Haderslev Domprovstis store traditionelle fællesgudstjeneste, som denne anden pinsedag var henlagt til biskoppens grønne have ned til Haderslev Dam.

Haderslev: "I al sin glans nu stråler solen" blev det ikke rigtig til, da et par hundrede kirkegængere mandag formiddag indtog biskop Marianne Christiansens have ved Ribe Landevej.

Det er kanon at holde gudstjenesten her i biskoppens have.

Regnen silede ned under gudstjenesten i biskop Marianne Christiansens have mandag formiddag, men hvis det havde været i Afrika, så havde vi betragtet det som en velsignelse, smilede hun. Foto: Ludvig Dittmann

Selvsagt var der masser af regntøj, der var også masser af paraplyer i alskens farver og mønstre. Sognepræst Inge Lindhardt Mikkelsen fra Aastrup og Vonsbæk sogne tog nok prisen for bedste paraply. Den fik i hvert fald smilet frem hos mange. Hun søgte nemlig læ for dråberne under Rafaels små englebørn. Andre, som denne avis' udsendte, søgte læ under det store cedertræ, hvis beskyttende grene bredte sig ud og fik nedfaldne blade fra de omkringstående buske og løvtræer til at knase tørt under skoene.

Tættere på biskoppen

Der er tradition for at holde fælles gudstjeneste anden pinsedag, og i årenes løb er den blevet holdt mange steder. Formanden for menighedsrådet i Vedsted Sogn, Bent K. Andersen, kaldte det kanon, at fællesgudstjenesten i år var henlagt til biskoppens have:

- Det er jo en stor have, som ligger smukt, og vi har en mulighed for at komme tæt på biskoppen. Det, synes jeg, er godt. Vi er jo en åben kirke og har en biskop, der i forvejen er meget åben. Det oplever vi i menighedsrådene jo også, lød det fra Bent K. Andersen.

Haderslev Lærerkor under ledelse af Edna Rasmussen sang for på salmerne, og et udpluk af musikerne fra Slesvigske Musikkorps sørgede for den musikalske ledsagelse og blev undervejs akkompagneret af havens fugle og regndråbernes dans på paraplyer og bænke.