Biskop: Mordene begynder med ordene, og undertrykkelsen lever af tavsheden

Biskop Marianne Christiansen var lystfesttaler, da Haderslev Garnison og Haderslev Kommune holdt den traditionsrige lysfest på Haderslev Kaserne. Talen handlede om at sige fra - og fik journalisten til at tænke på en gammel morbror.

Min mors gamle morbror kom som ungkarl ofte i mit hjem og var en del af min barndom. Han var interesseret i samfundet, fulgte med og var for en videbegærlig pige, der ligesom han elskede bøger, umådelig spændende at tale med. Noget talte han dog aldrig om. Tiden som modstandsmand under besættelsen, torturen i Staldgården i Kolding og opholdet i koncentrationslejren Neuengamme, som han kom hjem fra med Bernadottes hvide busser i april 1945 - udsultet og mærket for livet.

Der er himmelvid forskel mellem at tænde lys i vinderne og at sætte brand i gaderne.

- Min farfar troede ikke på det, da han i befrielsesdagene kunne læse om koncentrationslejrene og se billederne af de udhungrede mennesker i fangedragter i udryddelseslejrene. "Sådan er da ingen, der vil gøre", sagde han. "Det kan ikke være sandt". Nej, sådan er der da ingen, der vil gøre. Men historiens frygtelige lære fra nazismen er, at grænserne for, hvad man vil udsætte andre mennesker for, flytter sig lige så langsomt. Hvis alle andre siger, at det er i orden at udrydde bestemte grupper, hvis systemet og politikken siger, at sådan skal det være, så kan også pæne mennesker og familiefædre betjene et gaskammer. Mordene begynder med ordene, og undertrykkelsen lever af tavsheden. Hvis ingen længere siger imod, hvorfor skulle man så selv gøre det?

- Nazismen begyndte ikke med, at brunskjorterne marcherede i gaderne og smadrede jødiske forretninger og tændte bål i gaderne. Den begyndte med ord - om at nogle mennesker er ikke er så meget værd som andre, at landet og folkestammen skulle renses for de urene, uværdige elementer, dem, der bare vil nedbryde folket og overtage verdensherredømmet. De fremmede og de anderledes, dem med en anden religion og dem, der ikke kan bidrage til produktionen. Sådan begyndte dét, som vi i dag tænder lys i vinduerne for at markere, at vi aldrig igen vil blive fanget af. Aldrig igen, gentog biskoppen, som ikke med et ord nævnte hverken den racismedømte Rasmus Paludan eller andre, der sætter ild i gaderne. Hun tilføjede:

Den lysende forskel

- Lysene i vinduerne i aften skal minde os om den forskel, hver enkelt lille stemme kan gøre. Lysene i vinduerne skal minde os om det mod, der skal til for at holde fast i retfærdighed og frihed som en rolig klar flamme frem for voldens og hadets brølende brand, sagde Marianne Christiansen, som kort forinden havde konstateret, at demokratiet med sin langsomme vej fuld af kompromisser kan være svært at begejstres for:

- Det er ligesom nemmere at flamme op i begejstring over at fortælle sig selv, at vi er de eneste, der har ret, og de andre er nogle idioter eller parasitter eller landsforrædere eller hvad vi nu kan finde på at ildne os selv og hinanden op med. Kaste brand i gaderne og få holdopstillingen klar: "lysets helte mod mørkets kræfter".

- Men når historien engang bliver fortalt, ser vi klarere, at de første ofre i krigen altid er sandheden og børnene, sagde Marianne Christiansen, som udtrykte taknemmelighed over freden og opfordrede alle til at fejre, at vi kan få lov til at holde frie valg i Europa og herhjemme:

- Og fylde vores folkestyre med åben samtale om, hvordan vi kan leve sammen, så ingen bliver trængt ud i mørke og foragt, sagde hun.

Morbror Frederik sagde fra overfor den tyske besættelsesmagt og blev straffet med dybe fysiske og psykiske sår, der aldrig helede og i mørke stunder fik ham til at tvivle på både Gud og det gode i andre mennesker. I dag er han en stjerne blandt alle de andre stjerner og ville have betakket sig for at blive kaldt for en helt. Han ville have sagt, at han og kammeraterne bare gjorde det, der var nødvendigt.

Helt eller ej. Ord kan skabe krig, men ord kan også skabe fred. Og han ville have givet Marianne Christiansen helt ret:

- Lysene i vinduerne skal minde os om det mod, der skal til for at holde fast i retfærdighed og frihed som en rolig klar flamme frem for voldens og hadets brølende brand, som hun sagde.