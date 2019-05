Biogasanlæg: - Borgerne skal leve med vores eksperimenter

Nu er vejen for et biogasanlæg tæt ved Marstrup åbnet. Men det er alt for tæt på landsbyen, mener et mindretal i byrådet.

Sådan sluttede Søren Rishøj Jakobsen (S) sit indlæg om, hvorfor de fleste socialdemokrater i byrådet den 28. maj valgte at stemte imod, at planarbejdet, der åbner for et biogasanlæg ved Marstrup, kan begynde. Et anlæg som mange borgere i Marstrup er imod, fordi de frygter for lugt, mere tung trafik og faldende huspriser.

Vi får rig lejlighed til at drøfte det her.

- Alt for tæt

Det er alt for tæt på byen, lød kritikken i byrådssalen, da 19 medlemmer endte med at stemme ja til, at der udarbejdes et kommuneplanstilæg, der åbner for, at anlægget kan komme til at ligge mellem 275 og 300 meter fra de nærmeste naboer.

Miljøministeriet anbefaler at, der skal være mindst 500 meter mellem et biogasanlæg og nærmeste nabo:

- Der er kommet 300 indsigelser. Jeg siger nej, fastslog Lone Ravn (S).

Svend Brandt (EL) kaldte forslaget for udtryk for en slingrekurs og gjorde opmærksom på, at der var andre boller på suppen, da nogle vindmøller i Kastrup-Tiset skulle besluttes. Endelig gjorde han opmærksom på, at den Venstre-ledede Kolding Kommune har sagt nej, da den ikke kunne få de nødvendige garantier fra investorerne bag et biogasanlæg.

Bent Iversen (SF) erkendte, at det var et generelt problem, at mange danskere er positive over for vindmøller og biogasanlæg, men mener, at de ikke skal ligge lige der, hvor de selv bor. Alligevel stemte han imod anlægget i Marstrup, fordi det kommer for tæt på landsbyen, og han pegede på, at et andet område er udlagt til biogasanlæg:

- Kan man ikke forfølge det, foreslog han.

Venstres Holger Mikkelsen var blandt dem, der havde besøgt biogasanlægget ved Bevtoft, som de fleste byrådsmedlemmer roste:

- Jeg troede, at det lugtede meget værre. Man kan styre processen med lugtgenerne, fastslog Holger Mikkelsen, der tilføjede, at det eneste, byrådet vedtog, var, at der arbejdes videre planerne.

- Der er stadig to behandlinger tilbage. Vi får rig lejlighed til at drøfte det her.