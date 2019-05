Mens to betjente til fods, jagtede en mand på Lindedal, så en mand eller en kvinde sit snit til at stikke en kniv i dækkene på deres bil.

Klokken 15.02 fik politiet en anmeldelse om, at en person havde knust en siderude i en personbil på Lindedal, og at han var i gang med at kortslutte bilen.

HADERSLEV: Det var et forsøg på at stjæle en personbil på Lindedal, der mandag udløste en politijagt med mindst fem betjente og en politihund på Lindedal, Aastrupvej og deromkring.

Medgerningsmænd

Biltyven kan have haft en eller to medgerningsmænd, for en beboer så en mand og en kvinde løbe gennem sin have over mod museet. Politiet leder i hvert fald efter en kvinde. Men der er ikke nogen nærmere beskrivelse af hende. Der skal først gennemgås noget videoovervågning fra området.

- Der er i hvert fald én, der har skåret dækkene op, og én der har forsøgt brugstyveriet. Men om de hænger sammen, ved vi ikke endnu. En person har set en mand og en kvinde gå rundt og se på bilerne, siger politikommissær Lasse Rasmussen.

Biltyven fra Lindedal beskrives som dansk af udseende, lys i huden, almindelig af bygning, kort brunt hår, gråt overtøj, lyseblå cowboybukser og så bar han solbriller i panden.