Biltyv på flugt fra politiet kørte ind i kirkemur

Haderslev: Det udviklede sig til en mindre forfølgelsesjagt gennem Haderslevs smalle gader, da en ukendt gerningsmand natten mellem søndag og mandag stjal en hvid BMW X5 fra Varbergvej i Haderslev.

Bilen med registreringsnummeret CJ 24 274 blev kort efter midnat observeret af en politipatrulje på Jomfrustien, som satte efter den. Tyven speedede op og kørte over Nørregade ind på pladsen ved Haderslev Domkirke, uden tilsyneladende at vide, at herfra kan man ikke komme videre. Flugten endte med, at gerningsmanden påkørte kirkens mur . Biltyven kom tilsyneladende ikke til skade, for efter påkørslen tog han benene på nakken og forsvandt sporløst fra Domkirkepladsen.

Politiet i Haderslev vil gerne høre fra vidner, der har hørt eller set noget. De kan ringe til 114.

Påkørslen har ikke medført skader på domkirken. Et flækket lygteglas var eneste skade på bilen.