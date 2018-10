Aktiviteten med at splitte biler og andre maskiner ad på Bostedet Kløvervænget fortsætter. Men der ryddes bedre op. Og så bygges der på sigt et skur til beboerens specielle hobby.

- Det er vores ansvar at sørge for, at der bliver ryddet ordentligt op. Der skal jo findes en løsning på at få ryddet op efter den pågældende, når han skiller biler og andre ting ad. Og der er iværksat nogle oprydningsture; både på det pågældende bosted på medarbejdersiden, og for medarbejdere sammen med borgeren, og så kommer der også et hold udefra og rydder op. Der er ikke nogen planer om at stoppe borgerens aktiviteter, siger Peter Chortsen Isak, chef for det voksensociale område i Haderslev Kommune.

Og så blive der på den lange bane bygget et skur til at huse aktiviteterne med biler og andre udtjente maskiner.

HADERSLEV: Der er både en kortsigtet og en langsigtet løsning på vej, der skal sørge for, at området omkring Bostedet Kløvervænget ikke bliver svinet til med bilaffald, fra den beboer, som har det som sin hobby, at splitte biler og lignede ad.

Han har fuld råderet over sin egen græsplæne. Det, vi har gjort for at stille bedre rammer til rådighed, er, at vi har søgt om tilladelse til at oprette et skur, så hele eller dele af aktiviteterne kan flyttes et andet sted hen, end der, hvor de foregår nu.

JydskeVestkysten og jv.dk har siden tirsdag skrevet om problemerne med store mængder bilaffald, som i årevis har flydt i naturen langs vandløbet Humlegårdsbæk, der løber langs Grønningen. Affaldet kommer fra en plads bag Bostedet Kløvervænget 1, hvor der er i 2011 eller 2012 blev etableret en flisebelagt plads, hvor en beboer kan stå os skille og smadre blandt andet biler ad med blandt andet skruetrækker og hammer. Derfor kalder nogle af naboerne ham også for bilmanden. Resterne fra de mange biler, cirka én om måneden, har spredt sig fra bostedets egen matrikel og mindst 100 meter ud over nabo matriklerne, som ejes af Haderslev Kommune. Pladsen til bilerne er dog udstyret med to plastcontainere til affaldet. Der er løbende blevet ryddet op.

Bilmanden står efter sigende i sin "egen have" og splitter biler og andre maskiner ad. Men det kan ikke undgås, at resterne ryger ned ad skrænten og videre ud i naturområdet langs Grønningen, hvor Humlegårdsbæk flyder ignenem. Foto: Rikke Skovrup

Beboerens egen "have"

- På den plads, hvor det foregår nu?

- Altså i vedkomnes egen have? Han har fuld råderet over sin egen græsplæne. Det, vi har gjort for at stille bedre rammer til rådighed, er, at vi har søgt om tilladelse til at oprette et skur, så hele eller dele af aktiviteterne kan flyttes et andet sted hen, end der, hvor de foregår nu.

Det er faktisk nogle måneder siden, at der blev søgt byggetilladelse. Det foregik under den forrige leder af bostedet, som nu er gået på pension.

- Vi har fået en godkendelse til at opsætte et skur. Det bliver på Kløvervængets ejendom. Det har været planlagt hele tiden. Men jeg kan ikke sige, hvornår det skur står færdigt, det skal både planlægges og i udbud blandt håndværkere.

- Nu siger du, at han står i sin egen have, men det kan jo ikke undgås, at det rasler ned af den skrænt og ud over matriklens grænser?

- Det er korrekt. Der har hele tiden været en aftale om, at der kommer et eksternt hold og rydder op én gang om ugen, og tager hvad der måtte ligge på skrænterne og lignende. Men det har været kikset i nogle uger. Det er der fulgt op på, og det hold har også været ude og kikke efter, og der er lavet aftale om, hvornår de kommer løbende.