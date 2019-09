Billist blev blændet af solen og kørte cyklist ned

Haderslev: Solen fik en kedelig birolle i et færdselsuheld, da en personbil kørte en cyklist ned.

Klokken 07:28 den 11. september mødtes de to parter i krydset ved Aastrupvej og Langstrengvej. Den 33-årige fører af personbilen kom kørende i østlig retning. Solen blændede kvinden bag rattet rundt i et venstresving, og hun så derfor ikke den 51-årige kvindelige cyklist.

Cyklisten blev kørt til tjek på skadestuen og blev betegnet som lettere tilskadekommet. Føreren af bilen er blevet sigtet for at ikke at overholde sin ubetingede vigepligt.