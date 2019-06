Billigere end Kolding: Haderslev vil fange tilflyttere på prisen

Kommunens bosætningskampagne skal vise kommende borgere, at der foruden at være skøn natur og nem adgang til motorvejen i Haderslev Kommune også er billigt at bo. Det er tiltænkt som en service, fortæller borgmester H.P. Geil (V).

Haderslev: "Vi drømte om at bo ved vandet, men det var for dyrt i Kolding og Aarhus. Her fandt vi drømmehuset i vandkanten."

Citatet fra en tilflytter møder man på Haderslev Kommunes hjemmeside flyttilhaderslev.dk, der skal få flere folk til at bosætte sig i kommunen.

Her kan man også udregne, hvor meget mere man sparer per kvadratmeter ved at købe et hus i Haderslev i stedet for i Kolding. For eksempel er et hus på 150 m² 719.550 kroner billigere i Haderslev.

Det skal ses som en service til dem, der overvejer at flytte til kommunen, fortæller borgmester H.P. Geil (V).

- Det har vi gjort som en service for potentielle tilflyttere for at vise, at man kan få mere for pengene i Haderslev Kommune. Vi ved, at boligprisen naturligt nok er en vigtig faktor, når mulige tilflyttere leder efter ny bolig og skal finde det sted, de gerne vil bosætte sig og slå rødder. Derfor er prisen en af de faktorer, vi slår på sammen med blandt andet en nem adgang til motorvejen, smuk natur, et stærkt foreningsliv med mere, siger han.

Kommunikationskonsulent Lene Kjældgaard, der er projektleder for bosætningsstrategien, anser det for værende et vigtigt parameter i jagten på flere indbyggere, at kommunen kan tilbyde nogle attraktive boligpriser.

- Vi kan høre på de tilflyttere, vi er ude at tale med, at det har været et vigtigt parameter, hvor meget mursten man kan få for prisen, siger hun.