Billetsalget til speedway i Vojens når forventningerne

Det forventes, at op imod 6000 tilskuere tager plads på Vojens Speedway Center på lørdag. Ifølge leder Jacob Olsen viser det, at Vojens Speedway Center godt kan tiltrække de store stævner til byen.

Når europamesterskaberne i speedway kommer til Vojens på lørdag, så er det med en god fornemmelse i maven for leder Jacob Olsen. Han anslår, at 4000-6000 tilskuere vil være at se, når motorcyklerne glider sidelæns rundt i svingende på kørebanen i Vojens Speedway Center. Ifølge Jacob Olsen så betyder det meget, at EM i speedway igen gæster Vojens.

- Vi får chancen for at vise, at vi kan levere varen, og at vi kan tiltrække nogle store stævner til det sønderjyske, siger han.

De europæiske mesterskaber i speedway køres af fire omgange, og løbet på lørdag bliver det tredje i rækken. I alt seks danskere kommer til at drøne ned ad langsiderne på Vojens speedway center, hvor Jacob Olsen og resten af de hårdtarbejdende medarbejdere på stadion har lagt sig i selen for at skabe en god oplevelse for de fremmødte tilskuere.

- Man kan forvente en genåbning med en masse nye tiltag og en god stemning, siger Jacob Olsen.

Dog mener Jacob Olsen, at arrangementet i weekenden ikke bliver ligeså stort, som når der køres grand prix i september. Men selvom generalprøven på lørdag ikke når samme størrelsesorden, så giver speedwayløbet et skub til Vojens.

- Det bliver godt for både Vojens og hele Haderslev Kommune. Vi kommer til at tiltrække campister, hotel- og restaurantgæster, som alle sammen giver et løft til lokalmiljøet, siger Jacob Olsen.