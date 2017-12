Biljagt i byen forstyrrede mandag morgen julefreden

En bilist forsøgte julemorgen at stikke af fra en politipatrulje. Det lykkedes ikke, og nu venter der nok et hav af sigtelser, blandt andet for manglende kørekort.

HADERSLEV: En mindre klog bilist er julemorgen blevet sigtet for at lægge hindringer i vejen for politiet arbejde, da han forsøgte at stikke af fra en politipatrulje i Haderslev midtby. En sigtelse, der nok får følgeskab af flere.

Mandag morgen ville en politipatrulje gerne i kontakt med bilisten, som patruljen traf i midtbyen, men bilisten var åbenbart ikke i snakkehumør, så han valgte at forsøge at køre fra politiet. Undervejs kørte han vildt og indtil flere gange, så han stort på sin vigepligt, og gjorde sig dermed skyldig i adskillige overtrædelser af færdselsloven.

På H.C. Ørstedvej i den nordlige del af Haderslev lykkedes det dog at få bilisten stoppet, og føreren af bilen blev anholdt. Det viste sig, at han ikke havde kørekort, at bilen ikke var registeret, og så var han under mistanke for at være påvirket.

- Han traf en dum beslutning i det han satte sig bag rattet, nu skal vi have taget en blodprøve, sagde Erik Lindholt, vagthavende ved Syd- og Sønderjyllands Politi, der mandag formiddag endnu ikke havde mange oplysninger om føreren af bilen.