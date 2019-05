Bilister kørte for hurtigt og for tæt

STARUP: Det blev en skidt begyndelse på weekenden for 54 bilister. Politiets ATK-vogn holdt igen i Starup fredag. Ud af de 54 bilister, som blev blitzet, står de fire af dem til klip i kørekortet oven i bøden. Den hurtigste kørte 79 km/t i 50 km/t-zonen.

Derudover registrerede ATK-operatøren også, at flere kørte alt for tæt. Når der er to biler på samme foto, så er der kun et sekund mellem dem. Både for høj fart og for tæt kørsel er årsag til flere ulykker. Eksemplet på fotoet viser to biler med en hastighed på 59 km/t.