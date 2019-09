MØLBY: Politiet havde igen mandag en ATK-vogn holdende i Mølby. Hastighedssituationen var kun blevet lidt bedre. Denne gang blev 40 bilister blitzet med for høj fart.

13 af dem får et klip i kørekortet, og en enkelt kan se frem til en betinget frakendelse af kørekortet.

Det er ikke engang tre uger siden, politiet sidst tjekkede hastigheden i byen, der er hjemsted for hele to cirkus. Den 20. august kørte 50 bilister for stærkt.

I juni skrev politiet 68 sager.