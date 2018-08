Bilist sloges med edderkop og ramte et træ

HADERSLEV: En 19-årig mandlige bilist blev fredag eftermiddag irriteret over, at en edderkop kravlede rundt på hans radio. Klokken 17.16 ville han vifte edderkoppen væk, men det resulterede i, at han ikke var opmærksom på, hvor han kørte hen. Personbilen kørte af vejen og ramte et træ.

Bilen fik en del skader, men den unge mand slap med chokket. Hvad der skete med edderkoppen er ikke oplyst.

Politiets råd i forbindelse med uheldet er ligesom i Rådet for sikker trafiks kampagne: "Kør bil, når du kører bil".