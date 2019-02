VOJENS: Panikken greb tilsyneladende en ung mand sent søndag aften. Han blev vinket ind på Trekanten, da han kom kørende i en personbil klokken 23.21. Men i stedet for at vente på betjentene i politibilen, stak han i løb.

Det var dog ikke det smarteste træk, for det var en hundepatrulje, han forsøgte at slippe væk fra. Så han blev hurtigt løbet op. Den 28-årige lokale mand blev anholdt. Han havde dog ikke ret meget på samvittigheden; han havde bare ikke noget kørekort.