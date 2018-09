Bilist overså rundkørsel og endte nede på cykelstien

HADERSLEV: Føreren af en sølvgrå Ford Focus stationcar opdagede lidt for sent Falck-rundkørslen tirsdag ved 15-tiden, da han kom kørende mod sydvest ad Grønningen. I stedet for at dreje skarpt til højre ud i rundkørslen, forsøgte den unge mand fra Tinglev at undgå autoværnet i venstre side og svingede skarpt til venstre.

Dermed undgik han en kollision, men bilen skred ned af skrænten og endte på cykelstien én etage længere nede. Ingen personer kom til skade. Men bilen måtte have vejhjælp.