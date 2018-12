SKOVBY: En politipatrulje stoppede en bilist på Marstrupvej lillejuleaftensdag. Han lugtede langt væk af spiritus, så han blev alkotestet ikke bare én gang med to. Da begge tests inden for et kvarter viste en promille på over 1,5, blev hans kørekort inddraget. Manden, der er 62 år og bosiddende i Rødekro, blev sendt videre til en blodprøve. lz