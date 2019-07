AASTRUP: Det gav et vældigt brag mandag aften, da en ukendt bil pløjede et vejskilt og en lysmast ned på Vrangager. Men bilisten fik åbenbart travlt med at komme væk. For der blev ikke efterladt en besked.

Så nu risikerer beboerne i området at stå tilbage med en regning på omkring 20.000 kroner.

Det er grundejerforeningen Ny Vesterris som står med det praktiske bøvl.

- Politiet har skrevet, at der var en hændelse, og så gør de ikke mere. Men det efterlader jo resten af os med en regning, konstaterer formand for grundejerforeningen Ole Friis.

En af naboerne havde hørt noget og kikket ud og set, at der stod nogen personer udenfor. Men hvem personer var eller hvilken bil, der kørte skiltene ned, er uklart. Det må have været en større en.

- Det er jo ikke noget, man gør med en cykel. Selve skiltet er knækket nede i jorden. Det kan også have været en varebil, der har været inde i området. Men det hænder jo, at der er nogen, der henvender sig bagefter og siger; "jeg kom til ...".

Så det håber han på.

Uheldet må i hvert fald have givet nogle skader på køretøjet, for begge pæle er lagt helt ned. Det skete tilsyneladende mellem klokken 20 og 22.30 mandag aften.

Grundejerforeningen vil gerne høre fra vidner eller bilisten selv. Foreningen kan kontaktes på sin hjemmeside nyvesterris.dk.