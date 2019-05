HØJRUP: Endnu en vanvidsbilist blev fotograferet af ATK-vognen, da den mandag stod i Højrup syd for Gram. Bilisten kørte mindst 105 km/t i byzonen. Det koster en ubetinget frakendelse af kørekortet udover en stor bøde.

Men bilisten var ikke alene om at overskride fartbegrænsningen på 50 km/t. 37 andre bilister kørte for stærkt. Ni af dem får et klip i kørekortet.