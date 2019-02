Mandag eftermiddag var der etableret 20 nye midlertidige parkeringspladser samt to handicapparkeringspladser på Gravene. Det tog lige et stykke tid, inden de første biler fandt ind på pladsen.

I forbindelse med udarbejdelsen af bymidtestrategien er der nedsat et byforum med cirka 24 repræsentanter. Det har sammen med indtil videre to borgermøder bidraget til at finde ud af, hvad en by skal bruges til. Forsøget med parkering på Gravene - samt de øvrige forsøg - skal bruges til at provokere og sætte gang i en offentlig debat om, hvad en by og dens bymidte skal bruges til. Det handler ikke kun om handel og parkering, men også byen som et sted, hvor der skal være oplevelser og ophold.

John Holdt fra Haderslev Kommunes driftafdeling havde travlt med at male p-båsene op. Han måtte dog ofte afbryde arbejdet for at snakke med forbipasserende, der ville høre, hvad det hele går ud på. Foto: Jacob Schultz

De første

Klokken lidt over var 14 skiltet med indkørsel dog fjernet og erstattet med p-zone skilt og en times-parkering. Ganske få minutter efter svingede Thor Angelo Døssing sin Suzuki Vitara ind på pladsen, efterfulgt af Jakob Jensen i sin Suzuki Swift. Da de to første biler holdt der, varede det ikke længe, før flere kørte ind på pladsen.

- Jeg er glad for, at man kan parkere her igen. Det er tåbeligt, at pladsen kun bruges to dage om ugen, siger Thor Angelo Døssing.

- Jeg vil vente med at udtale mig til forsøget slutter, og jeg vil også foreslå, at man gentager forsøget på et tidspunkt, hvor folk igen har penge. Julen er lige overstået, og der har været vinterferie. Lad os se senere, hvad det giver for handlen, lyder det fra Jakob Jensen, der umiddelbart dog tænker, at der er tilstrækkeligt med parkeringspladser i den indre by.

- Måske skal man bare pille lidt ved tiden på dem, siger han og spørger, om p-pladserne er for gæster og handlende eller for medarbejdere, der har brug for langtidsparkering.

- Men lad os se, hvad der kommer til at ske her, siger han.